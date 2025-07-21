Метшин пообещал казанцам решение проблемы с газовыми колонками

Мэр Казани Ильсур Метшин заявил о планах комплексного решения проблемы с газовыми водонагревательными колонками в жилых домах города. В настоящее время подача газа отключена в 53 многоквартирных домах, при этом потенциально под угрозой находятся более 2 тысяч зданий.

Как пояснил градоначальник, ситуация сложилась из-за изменения условий вентиляции после массовой установки пластиковых окон в старых домах. «Проекты этих зданий предусматривали естественную циркуляцию воздуха через деревянные оконные рамы. Современные герметичные конструкции нарушили этот баланс, создав риск скопления угарного газа», – отметил Метшин.

По данным городской администрации, в 2024 году в Казани зафиксировано 25 случаев отравления угарным газом с одним летальным исходом. С начала 2025 года произошло уже 6 подобных инцидентов, пострадали 12 человек.

Замглавы исполкома Искандер Гиниятуллин сообщил, что в 41 квартире после проверки и ремонта вентиляционных каналов подача газа уже восстановлена. Работы продолжаются в рамках программы капитального ремонта.

«Эта проблема характерна не только для Казани – все регионы со старым жилым фондом сталкиваются с аналогичными вызовами. Мы работаем над системным решением, которое обеспечит безопасность жителей», – подчеркнул мэр.