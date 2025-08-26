Метшин выразил желание закрепить «Новую волну» в Казани как постоянный арт-фестиваль

Глава Казани Ильсур Метшин на презентации одноимённого арт-объекта на территории музыкальной школы №1 впервые публично выступил за то, чтобы международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» стал постоянной культурной традицией столицы Татарстана. Мероприятие, прошедшее в атмосфере творческого единения, собрало на одной сцене не только городских лидеров, но и легенд отечественной эстрады — Народных артистов России Игоря Крутого, Игоря Матвиенко и Игоря Николаева.

«Если говорят, что между двумя Игорями можно загадать желание, то я стою между тремя. И моя мечта — чтобы «Новая волна» и новые всплески творчества навсегда остались в Казани, чтобы этот фестиваль обрёл здесь свою вторую родину», — с теплотой и иронией заявил Метшин, подчеркнув, что город открыт для большого искусства и открытых форматов.

Его слова нашли живой отклик у создателей конкурса. Игорь Крутой, подводя итоги прошедшего фестиваля на пресс-конференции, отметил высокий уровень организации, тёплый приём со стороны властей и уникальную, неформальную атмосферу, которую, по его словам, невозможно создать в жёстких рамках.

«Это был особенный фестиваль — тёплый, живой, искренний. Такой подход может исходить только от мэра, который искренне любит культуру. Формальности здесь не было — только дружелюбие и поддержка», — сказал Крутой, добавив, что у него осталось «очень приятное послевкусие» от пребывания в Казани.

Однако вопрос о постоянном проведении «Новой волны» в городе пока остаётся открытым. По словам композитора, решение зависит от взаимного желания обеих сторон: организаторов и властей. «Любовь и дружба — это всегда диалог. Мы всё проанализируем, и, уверен, найдём общую волну», — заметил он, обращаясь к Метшину.

«Абсолютно», — подтвердил мэр.

Наомним, «Новая волна 2025» впервые прошла в Казани с 21 по 26 августа и уже стала одним из ключевых событий культурного сезона.