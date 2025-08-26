Сегодня в Казани состоялось открытие Всемирного конгресса татар «Милләт Җыены»

«Милләт Җыены» («Национальное собрание») - мероприятие Всемирного конгресса татар, которое проводится между двумя съездами организации. В этом году участниками «Национального собрания» стали более тысячи человек, представляющие татарские диаспоры 68 регионов России и 27 стран мира.

26 августа 2025  18:11
Автор:
Ольга Иванычева
Автор фото: Ольга Иванычева

Торжественная церемония открытия «Милләт Җыены» состоялась в старом здании театра им. Г. Камала. В фойе театра организована фотовыставка, посвященная 33-летию Всемирного конгресса татар.

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, Председатель Национального Совета «Милли Шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев отметил, что впервые «Национальное собрание» проводится в формате трех форумов: форума татарской молодежи, форума татарских женщин и форума татарских краеведов. В рамках каждого форума запланировано множество мероприятий, встреч.

После церемонии открытия «Милләт Җыены» его участники стали гостями А вечером участники конференции станут гостями фестиваля городской культуры «Печән базары».

