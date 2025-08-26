Театр имени Абая из Казахстана представит в Казани премьеру оперу о Золотой Орде

Сегодня на сцене Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля в рамках гастролей Казахский национальный театр оперы и балета имени Абая представит международную премьеру оперы Хамита Шангалиева «Хан Султан. Алтын Орда».

26 августа 2025  15:33
Ольга Иванычева

Гастроли приурочены к 30-летию Конституции Республики Казахстан и проходят при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан и Министерства культуры Республики Татарстан, Генерального консульства Республики Татарстан. Об этом рассказал генеральный консул Казахстана в Казани Ерлан Искаков, во время пресс-конференции, состоявшейся в ИА «Татар-информ».

Ерлан Искаков отметил, что 30 августа отмечается День конституции Республики Казахстан и День Республики Татарстан, а также День города Казани. И символично, что накануне этих знаменательных праздников состоится международная премьера оперы «Хан Султан. Алтын Орда».

