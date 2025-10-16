МФЦ Татарстана запустил сервис в мессенджере MAX

Республика
16 октября 2025  18:10

Многофункциональный центр Татарстана представил клиентский сервис в мессенджере MAX. Новый чат-бот позволяет жителям республики записываться на прием в отделения МФЦ, отменять записи, узнавать статус обращений и получать информацию о графике работы и адресах филиалов.

Как отметил заместитель директора ГБУ «МФЦ» Республики Татарстан Руслан Нигматуллин, сервис прошел официальную проверку и получил статус верифицированного чат-бота, подтвержденный синей галочкой. «Это удобный инструмент для взаимодействия с МФЦ. Записаться на прием и получить наиболее востребованную информацию можно быстро в любое время суток», — подчеркнул он.

Особенностью сервиса является его доступность для пользователей со слабым интернет-соединением. Для начала работы достаточно скачать приложение MAX, найти в поиске «МФЦ Республики Татарстан» и начать диалог с ботом.

