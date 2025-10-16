В Казани модернизируют контактную сеть электротранспорта

Специалисты МУП «Метроэлектротранс» провели масштабные работы по ремонту и модернизации контактной сети наземного электротранспорта в разных районах Казани. За последние две недели выполнены работы на ключевых транспортных артериях города.

На улицах Бигичева и Глушко заменены семь секционных компенсаторов, а на Гвардейской специалисты подняли высоту четырех пересечений и усилили тросы на семи пролетах. На проспекте Победы обновлен секционный изолятор трамвайной линии между остановками «Сафиуллина» и «Проспект Победы».

Значительным объемом работ стала установка новых опор: четыре современных опоры смонтированы на улицах Чистопольской и Краснококшайской, а также на проспектах Ямашева и Камалеева. На перекрестке проспекта Ямашева с улицей Бондаренко в срочном порядке установлена новая опора взамен аварийной.

Дополнительно на улице Дементьева заменено 122 метра контактного провода, а в трамвайном депо — еще 70 метров. На улице Чистопольской установлен новый восьмиметровый кронштейн.

По данным предприятия, в текущем году требуется капитальный ремонт 131 км контактной сети и 35 км кабельных линий, а также модернизация четырех тяговых подстанций.