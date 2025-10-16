За три года проекта «Свободный ток» из Казанки извлекли 900 мешков пластика

В Казани подвели промежуточные итоги экологического проекта «Свободный ток», направленного на восстановление реки Казанки. За три года реализации проекта волонтерами и специалистами было собрано и вывезено около 900 мешков пластикового мусора.

Как сообщила заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Ольга Манидичева, это первый в России пилотный проект такого масштаба, реализуемый при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова. «Это не только расчистка завалов, это масштабная работа по очистке реки и ее берегов», — отметила она.

Проект «Свободный ток» осуществляется Татарстанским отделением Русского географического общества в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». В мероприятиях по очистке реки активно участвуют волонтеры, журналисты и экологические специалисты.