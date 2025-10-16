В Казани мошенники используют дипфейк с мэром Ильсуром Метшиным

В Казани зафиксирована новая схема мошенничества с использованием технологий глубокого обучения. Злоумышленники рассылают жителям города письма с поддельных электронных адресов, приглашая на видеоконференцию с мэром Ильсуром Метшиным.

Как предупреждает пресс-служба городской администрации, при переходе по указанным ссылкам или QR-кодам пользователи видят дипфейк-видео — поддельные ролики, созданные с использованием технологии замены лица и имитации голоса. Для создания таких роликов мошенники используют публично доступные фото- и видеоматериалы с участием градоначальника.

Отличить фальшивое видео можно по характерным признакам. Главным маркером подделки является неестественная речь — в аудиодорожке заметен посторонний акцент, не свойственный мэру Казани. Власти призывают горожан быть бдительными и не переходить по подозрительным ссылкам.