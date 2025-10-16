Более 22 тысяч женщин в РТ в этом году получили родовые сертификаты

С начала этого года Отделение Социального фонда России по Республике Татарстан предоставило финансовую поддержку более чем 22 тысячам женщин, оплатив услуги по родовым сертификатам.

На эти цели в медицинские учреждения республики было направлено свыше 242 миллионов рублей, что обеспечило качественное медицинское сопровождение в период беременности, родов и профилактическое наблюдение за детьми в первый год жизни.

Электронный родовой сертификат формируется автоматически при первом визите в женскую консультацию, родильный дом или детскую поликлинику. Для его оформления будущей маме необходимо представить паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Медорганизация создает сертификат в течение одного рабочего дня после постановки на учет, а вся информация становится доступна в личном кабинете на портале госуслуг.

- В 2025 году общая стоимость родового сертификата сохраняется на уровне 12 тысяч рублей. Эти средства целевым образом распределяются между медицинскими организациями: 3 тысячи рублей направляются на амбулаторное наблюдение женщины во время беременности, тысяча - на правовую, психологическую и медико-социальную помощь, 6 тысяч - на медицинскую помощь в родах и послеродовой период, еще 2 тысячи - на профилактические осмотры ребенка в первый год жизни, - подчеркнул управляющий Отделением Социального фонда РФ по РТ Эдуард Вафин.