Национальное собрание Всемирного конгресса татар проводится между двумя съездами организации. В этом году его участниками стали более тысячи человек, представлявших татарские диаспоры 68 регионов России и 27 стран мира. Национальное собрание проходило под девизом «Милләт җыены»: «Татарстан - наша духовная Родина».

Торжественная церемония открытия «Милләт җыены» состоялась в старом здании театра им. Г.Камала. В фойе театра была организована фотовыставка, посвященная 33-летию Всемирного конгресса татар.

- Форум очень важен для объединения татар. В мире порядка 9 миллионов татар, из них только 2 миллиона проживают в Татарстане. Сегодня к нам приехали делегаты из 27 стран. Из 18 стран не смогли приехать из-за непростой международной обстановки, проблем с визами и в связи с очень сложной логистикой: нет прямых авиарейсов в Россию. Приходится лететь через Казахстан, Дубай или Стамбул, а это в разы увеличивает и время в пути, и стоимость дороги. Мы благодарны всем, кто нашел возможность приехать в Казань, - рассказал заместитель премьер-министра Республики Татарстан, председатель национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

Впервые в рамках Национального собрания проводилось сразу три форума: VII Всемирный форум татарских женщин, IX Всемирный форум татарской молодежи и XI Евразийский научно-краеведческий форум «Татары в Евразийском пространстве: история и современность. Изучение региональной истории и вопросы татарского краеведения».

Участники краеведческого форума, который был организован комитетом по работе с татарскими краеведами исполкома Всемирного конгресса татар, РОО «Общество татарских краеведов» Республики Татарстан под руководством профессора Альберта Бурханова, побывали в Высокогорском районе Татарстана. Конференция прошла на базе местной средней образовательной школы №5 им. братьев Максуди. Гости посетили Иске-Казанский государственный природный заповедник, село Ямашурма - родину Героя Советского Союза Гильфана Батыршина, где возложили цветы к памятнику. Также делегаты конференции совершили поездку в Арский район Татарстана и встретились с руководством района, посетили парк «Казансу», Арский педагогический колледж и музей «Әлифба», родину Тукая - деревню Кошлауч, Музей Тукая в селе Новый Кырлай.

Участниц форума татарских женщин встречал Тетюшский район. Основная тема форума - «Материнский долг». Программа была разнообразной: знакомство с семейными династиями района, встречи с семьями участников специальной военной операции, посещение музеев и выставок с тематическими экспозициями, посвященными матерям. Завершился форум пленарным заседанием и праздничным концертом «Калфак туе» («Праздник калфака»).

Форум татарской молодежи состоялся на площадке ИТ-парка имени Башира Рамеева в Казани. Здесь обсуждались самые актуальные вопросы по нескольким направлениям: современная культура, медиа, цифровизация, история, бизнес, образование, воспитание, а также представили проекты дальнейшего сотрудничества и пути развития национального потенциала.

Пленарное заседание «Милләт җыены» Всемирного конгресса татар прошло в Татарском государственном академическом театре оперы и балета им. М.Джалиля. В работе заседания приняли участие Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов и Государственный Советник РТ, Герой Труда РФ Минтимер Шаймиев. Рустам Минниханов отметил важное значение Национального собрания для укрепления единства татарского народа, сохранения родного татарского языка, его культуры и традиций.