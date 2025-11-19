Минлесхоз Татарстана получил три новых беспилотника для мониторинга лесов

19 ноября 2025  19:22
Владислав Косолапкин

Министерство лесного хозяйства Татарстана получило три новых беспилотных летательных аппарата российского производства «Геоскан 801» в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам начальника отдела государственного контроля и надзора Минлесхоза РТ Айрата Ахмерова, использование беспилотников значительно повышает качество мониторинга и оперативность реагирования на происшествия в лесах республики. «Современные технологии открывают новые возможности для защиты и охраны лесов», — отметил он.

Новая техника позволит более эффективно выполнять задачи по мониторингу состояния земель лесного фонда, обнаружению и контролю лесных пожаров, а также предупреждению и выявлению незаконных рубок.

Ранее в этом году подведомственные учреждения министерства уже получили 28 беспилотников. Оснащение современной техникой продолжается в рамках планомерной работы по внедрению инновационных технологий в лесное хозяйство республики.

