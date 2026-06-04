Минниханов и губернатор Красноярского края на ПМЭФ подписали план сотрудничества на три года

На полях Петербургского международного экономического форума состоялась встреча Hаиса Татарстана Рустама Минниханова с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым. Стороны обсудили перспективы торгово-экономического, научно-технического и культурного взаимодействия. Минниханов отметил, что товарооборот между регионами в прошлом году составил 14,5 млрд рублей, но потенциал гораздо выше. Котюков согласился, что этого недостаточно, и предложил активизировать связи, в том числе через обмен бизнес-миссиями.

Раис Татарстана поблагодарил губернатора за внимание к культурным потребностям татар, проживающих в крае (около 20 тысяч человек). Котюков в ответ подчеркнул, что татары входят в тройку крупнейших национальностей региона, а местная автономия является одной из самых деятельных. В завершение встречи руководители подписали план совместных мероприятий на 2026–2028 годы, направленный на углубление сотрудничества в области экономики, образования, науки и культуры. Ранее Минниханов также предложил обмениваться опытом в сферах поддержки предпринимательства и подготовки кадров.