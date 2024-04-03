Минниханов о форуме энергетики в Казани: «За 25 лет зарекомендовал себя как эффективная площадка»

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Город
3 апреля 2024  15:59
Автор:
Эндже Гарафиева

В «Казань Экспо» в торжественной обстановке Рустам Минниханов дал старт работе Татарстанского международного форума по энергетике и энергоресурсоэффективности.

По словам главы региона, за 25 лет форум в Казани зарекомендовал себя как эффективная площадка. Здесь на обсуждение выносятся наиболее актуальные вопросы развития энергетики и повышения энергетической эффективности, а энергетическое сообщество России и ряда зарубежных стран демонстрируют современные энергоэффективные технологии.

Татарстан готов делиться опытом в этой сфере, так как сам активно развивает электрозарядную инфраструктуру и внедряет современные технологии по расширению использования газомоторного топлива.

Минниханов в режиме прямого подключения принял участие открытии КриоАЗС и газонаполнительных компрессорных станций в Елабужском, Мензелинском, Пестречинском и Лаишевском районах.

В год они будут производить в общей сложности почти 12 млн кубометров СПГ. Сегодня в Татарстане функционируют 47 АГНКС и 5 криогенных АЗС. Сданы 2 комплекса по сжижению природного газа суммарной мощностью 25 тысяч тонн в год.

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