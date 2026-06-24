Минниханов возложил цветы к мемориалу порохового завода в день его 238-летия

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил Казанский государственный казенный пороховой завод в день его 238-летия и возложил цветы к мемориалу работникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. На фронт ушли более 2 тысяч заводчан, многие из них не вернулись, а восемь работников стали Героями Советского Союза.

В военные годы завод оставался ключевым предприятием, снабжавшим армию порохом, в том числе для знаменитых «Катюш» — на базе завода разработали порох для реактивных снарядов БМ-13. Всего за годы войны предприятие отправило на фронт свыше 4 млрд зарядов. В 1985 году завод был награжден Орденом Отечественной войны I степени.