В Казани стартует серия мероприятий в преддверии Дня молодёжи

В столице Татарстана перед главным молодёжным праздником года развернётся целая серия событий, объединяющих городские пространства, локальные инициативы, культуру, спорт и образование. Программа призвана показать многогранность молодёжной жизни: здесь можно заниматься спортом, развивать творческие навыки, знакомиться с индустриями, находить единомышленников, открывать новые городские пространства и становиться частью активного сообщества. Участие во всех мероприятиях бесплатное, но требуется предварительная регистрация. Количество мест ограничено.

10 июня начнётся с большого хоровода у Центра семьи «Казан» — он объединит около 300 представителей разных национальностей и культур.

11 июня в экстрим-парке «УРАМ» состоится дискуссия «Казанская HoReCa сегодня: новые форматы, запросы гостей и перспективы развития индустрии». Спикеры — эксперты отрасли, в том числе арт-директор гастрокомплекса КАЙТ, PR-директор Московского рынка, маркетологи, гастрокритик и лучший кондитер республики.

15 июня в «Основании» пройдёт любительский турнир по бильярду на 16 участников. Победитель получит 5 тысяч рублей, призёры — 3 и 2 тысячи.

16 июня — экскурсия в экстрим-парк «УРАМ». Директор парка Мария Крюкова расскажет о его появлении, проектах и новинках сезона.

17 июня — кофейная лекция в проекте «плюс»: гостям объяснят, где и как растёт кофе, какие этапы он проходит и что такое кофейня третьей волны.

19 июня в кофейне «Фильтр» пройдёт лекция «Креативность как главный навык будущего». Дилюса Шайхвалеева, снимающая для GQ, Bazaar, Playboy и L’Officiel, расскажет о креативности и фэшн-фотографии.

22 июня в Svalka.kazan — воркшоп по стилю. Вместе со стилистом Кейтвелл участники отправятся на поиски интересных вещей в секонд-хенде и разберут, как составлять образы на каждый день.

Главный День молодёжи пройдёт 27 июня в экстрим-парке «УРАМ». Программа объединит три направления: «Мечта», «Гордость» и «Единство». Гостей ждут образовательные, спортивные, творческие и карьерные активности, встречи с молодёжными проектами, мастер-классы, лектории, маркет локальных брендов и концерт. Актуальная информация будет опубликована в соцсетях организаторов. Проект проводится при поддержке Росмолодёжи, Правительства РТ и Министерства по делам молодёжи РТ в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».