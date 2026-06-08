В Татарстане зафиксировали первые случаи боррелиоза и энцефалита после укусов клещей

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Республика
8 июня 2026  16:56
Автор:
Владислав Косолапкин

Управление Роспотребнадзора по РТ сообщило о первых с начала сезона случаях иксодового клещевого боррелиоза в республике. На сегодняшний день с жалобами на укусы клещей в медицинские учреждения Татарстана обратились 3249 человек, из них 707 — дети. Больше всего пострадавших в Казани (986 случаев), Набережных Челнах (319) и Альметьевском районе (259).

Помимо этого, зафиксировано три случая клещевого боррелиоза и два случая клещевого энцефалита. Все укусы произошли за пределами республики — во время отдыха в Челябинской области и Новосибирске. Роспотребнадзор напоминает о необходимости соблюдать меры предосторожности при нахождении в лесах и парках: использовать репелленты, носить закрытую одежду и после прогулок осматривать себя и детей.

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