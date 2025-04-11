Минпросвещения предупредило о влиянии соцсетей на школьников

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что через социальные сети российским школьникам могут навязывать определённую идеологию, превратив это в прибыльный бизнес, пишет РИА Новости.

«До 18 лет ответственность за детей несут семья и школа. Однако через гаджеты и соцсети начинается идеологическое воздействие, которое стало коммерческим проектом», — отметил министр на форуме «Евразия — территория традиционных ценностей».

Кравцов подчеркнул, что ведомство разработало для школ защищённую государственную информационную систему с собственными соцсетями, видеосвязью и проверенным образовательным контентом. Это позволит оградить учащихся от нежелательного влияния.