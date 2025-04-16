Минтруд сократил перечень профессий для упрощенного получения ВНЖ

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Россия/Мир
16 апреля 2025  17:37

Российское министерство труда значительно сократило список профессий, дающих иностранным специалистам право на получение вида на жительство в упрощенном порядке. Согласно новому приказу, количество таких специальностей уменьшилось с 203 до 29.

В окончательной версии документа, опубликованного на портале нормативных актов, сохранились преимущественно технические и инженерные специальности: инженеры-технологи, инженеры-конструкторы, программисты, слесари и аналитики. При этом первоначальный проект, представленный в конце марта, включал 31 профессию.

Важно отметить, что до апреля 2023 года обладатели востребованных профессий могли претендовать на упрощенное получение российского гражданства, однако затем эта норма была отменена вместе с соответствующим приказом Минтруда.

Новый перечень позволяет квалифицированным иностранным специалистам оформлять вид на жительство без предварительного получения разрешения на временное проживание.

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