Мирлинд Даку вызван в сборную Албании на сентябрьские игры

Федерация футбола Албании представила список из 25 игроков, вызванных в расположение национальной сборной для подготовки к сентябрьским матчам. В их число вошёл форвард «Рубина» Мирлинд Даку.

В сентябре албанцам предстоит провести контрольный матч с Гибралтаром, а 9 сентября встретиться с Латвией в игре квалификации ЧМ-2026. После четырёх встреч Албания занимает вторую строчку в группе К, отставая от лидирующей Англии на четыре очка. Второе место позволяет выйти лишь в плей-офф отбора на ЧМ. Даку в квалификации провёл на поле 35 минут в двух матчах и не отличился результативными действиями.