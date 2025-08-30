Михаил Фисенко стал лучшим снайпером «Ак Барса» в предсезонке

Спорт
30 августа 2025  21:51
Автор:
Эдгар Витковский

«Ак Барс» завершил подготовку к регулярке 2025/26 победой в гостевом контрольном матче над «Нефтехимиком» (5:3). Дубль в составе казанцев оформил Михаил Фисенко, по одной шайбе забросили Алексей Марченко, Дмитрий Яшкин и Брэндон Биро.

Михаил Фисенко завершил предсезонку в ранге лучшего снайпера «Ак Барса» – ранее он забросил по одной шайбе в ворота «Нефтяника» и «Нефтехимика», подытожив цикл контрольных матчей четырьмя голами. Лучшим бомбардиром казанцев стал защитник Никита Лямкин, набравший шесть очков.

«Нефтехимик» завершил предсезонную подготовку с двумя победами в восьми матчах. Оба раза нижнекамцы справились с клубами ВХЛ – «Челнами» и «Ижсталью».

 

