Многодетная мама из Челнов объяснила отказ от земельного участка в пользу денежной выплаты

Жительница Набережных Челнов Юлия Шайхразиева, воспитывающая троих детей, приняла решение отказаться от положенного земельного участка и выбрала денежную компенсацию, сообщает ИА «Татар-информ». Семья стояла в очереди на землю с января 2016 года.

Как рассказала многодетная мама, при проверке очереди она обнаружила, что их семья занимала 655-е положение, и выбор участков предлагался в отдаленных районах — Муслюмовском, Мензелинском и Сармановском. «У меня в Муслюмовском районе уже есть дом и земля — 46 соток. Зачем мне еще земля в этом районе?» — пояснила свой выбор Юлия.

Особенно трогательной делает эту историю то, что супруг Юлии, Рустам, участник специальной военной операции, погиб в прошлом году. После его гибели семья получила положенные по закону выплаты, благодаря которым были приобретены две квартиры — одна для старшей дочери Лии.

Теперь женщина подала заявление на получение денежной выплаты вместо земельного участка, считая этот вариант более практичным для своей семьи.