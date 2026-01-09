Многодетным семьям Татарстана в 2025 году передали десятки новых квартир

9 января 2026  11:12

В Татарстане по итогам 2025 года государственную поддержку в улучшении жилищных условий получили 26 многодетных семей, в которых воспитывается пять и более детей. Как сообщили в Госжилфонде республики, им безвозмездно предоставили 44 квартиры.

Жилье было выделено в домах социальной ипотеки, построенных за счет инвестиций Госжилфонда при Раисе РТ. Квартиры передавались полностью готовыми к заселению: с чистовой отделкой, установленной сантехникой, плитами, приборами учета и пожарными извещателями.

Программа будет продолжена и дальше. В 2026 году планируется обеспечить бесплатным жильем еще 22 многодетные семьи. Для сравнения, в 2024 году, объявленном в России Годом семьи, аналогичную помощь получили 28 семей — им передали 47 квартир.

Всего с момента запуска программы в 2007 году жильем были обеспечены 650 многодетных семей Татарстана, которые получили 905 квартир. Реализация этой меры поддержки остается одним из ключевых инструментов нацпроекта «Семья», направленного на улучшение условий жизни родителей с детьми.

