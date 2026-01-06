Многокилометровый затор образовался на подъезде к Раифскому монастырю

news_top_970_100
Республика
6 января 2026  14:30

На подъездных дорогах к Раифскому монастырю в Зеленодольском районе возник серьезный транспортный затор. По информации навигационных сервисов, протяженность пробки превышает четыре километра.

Скриншот Яндекс.Карты

Основные сложности начинаются уже со съезда с автодороги А-295. Движение заметно замедлено как в сторону монастыря, так и на выезде от него. Ситуацию осложнил наплыв посетителей: в эти дни на территории обители проходят праздничные мероприятия и богослужения, приуроченные к Рождеству.

В администрации Зеленодольского района сообщили, что подъездные пути расчищены, а для гостей организованы перехватывающие парковки. Для доставки паломников и туристов задействованы автобусы, на месте также работают экипажи Госавтоинспекции, которые регулируют движение.

Дополнительный интерес к поездкам вызвал рождественский фестиваль ледовых и снежных скульптур «Лед и свет». Посетителей ждут выставки, мастер-классы, ярмарка и каток, что существенно увеличило поток автомобилей в этом направлении.

news_right_column_240_400
Новости
Традиции и приметы волшебного Рождества
Традиции и приметы волшебного Рождества
Госавтоинспекция РТ предупредила водителей о сложной обстановке на дорогах 7 января
Многокилометровый затор образовался на подъезде к Раифскому монастырю
В Казани за сутки вывезли 23,1 тысячи тонн снега
Два игрока УНИКСа вошли в символическую пятерку недели
В Казани появился экскурсионный маршрут по адресам души Тукая
В Казани появился экскурсионный маршрут по адресам души Тукая
Казанский «Зенит» в пяти партиях сломил сопротивление столичного «Динамо»
На трассе Алексеевское – Альметьевск сняли ограничения движения