Многокилометровый затор образовался на подъезде к Раифскому монастырю

На подъездных дорогах к Раифскому монастырю в Зеленодольском районе возник серьезный транспортный затор. По информации навигационных сервисов, протяженность пробки превышает четыре километра.

Основные сложности начинаются уже со съезда с автодороги А-295. Движение заметно замедлено как в сторону монастыря, так и на выезде от него. Ситуацию осложнил наплыв посетителей: в эти дни на территории обители проходят праздничные мероприятия и богослужения, приуроченные к Рождеству.

В администрации Зеленодольского района сообщили, что подъездные пути расчищены, а для гостей организованы перехватывающие парковки. Для доставки паломников и туристов задействованы автобусы, на месте также работают экипажи Госавтоинспекции, которые регулируют движение.

Дополнительный интерес к поездкам вызвал рождественский фестиваль ледовых и снежных скульптур «Лед и свет». Посетителей ждут выставки, мастер-классы, ярмарка и каток, что существенно увеличило поток автомобилей в этом направлении.