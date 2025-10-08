Модернизация коммунальной инфраструктуры Татарстана близка к завершению

В Татарстане реализуется масштабная программа обновления объектов жилищно-коммунального хозяйства, общий объем финансирования которой превышает 12,7 млрд рублей. Как сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин, на текущий момент выполнено 95% запланированных работ.

В 2025 году предусмотрена модернизация 144 объектов коммунальной инфраструктуры. В рамках республиканской программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры» реконструируются 269 километров инженерных сетей на 100 объектах с объемом финансирования 8,5 млрд рублей. Параллельно по федеральной программе обновляются 44 объекта на сумму 4,2 млрд рублей.

В сентябре перечень федеральных объектов был расширен: к 36 существующим добавились 8 новых проектов в Альметьевском, Апастовском, Балтасинском и других районах республики. На их реализацию из федерального бюджета выделено дополнительно 519,6 млн рублей.

За последние две недели завершены работы на шести объектах в Набережных Челнах, Сармановском, Лаишевском, Заинском и Агрызском районах. Всего с начала реализации федеральной программы в 2023 году в Татарстане заменено около 128 км коммунальных сетей, на что было направлено 4,5 млрд рублей.