Молодежь Татарстана может принять участие во всероссийской патриотической акции

Каждый, кто хочет высказать свое отношение к Родине, может стать частью большой общероссийской истории. В Татарстане стартовал прием заявок на участие во всероссийской акции «Россия – это ...». Школьникам, студентам, активистам молодежных объединений и наставникам предлагают поделиться личным взглядом на страну и ее будущее.

Акция проходит при поддержке Министерства по делам молодежи Республики Татарстан. Ее цель — помочь молодому поколению осознать свою гражданскую позицию, укрепить чувство сопричастности к судьбе страны и показать, как важен личный вклад каждого в развитие российских регионов. Через искренние истории участников организаторы хотят построить живой диалог между поколениями — основанный на уважении к традициям, памяти и взаимопонимании.

Принять участие могут все желающие в возрасте от 14 лет: школьники, студенты, представители молодежных организаций, а также участники и финалисты конкурса наставников «Быть, а не казаться». Акция продлится до 1 октября 2026 года.

Чтобы присоединиться, достаточно сделать три шага. Выбрать одно слово, которое лучше всего продолжает фразу «Россия – это...», — оно может отражать личные ценности, мечты о будущем или суть страны. Затем сделать фотографию и поместить ее в специальную брендированную цифровую рамку, доступную по ссылке. И наконец, опубликовать пост в любой социальной сети с получившимся снимком и хештегами #РоссияЭто и #Роспатриотцентр.

Акция проводится в рамках всероссийского конкурса наставников «Быть, а не казаться». Конкурс реализуется по поручению Президента России с 2024 года. В этом сезоне организаторы получили рекордные 80 тысяч заявок, что подтверждает высокий интерес к патриотическому воспитанию и наставничеству в стране.

Организаторы подчеркивают: каждая искренняя история, рассказанная участником, становится частью общего культурного пространства. В таком диалоге важно не только высказаться, но и почувствовать связь с людьми, разделяющими схожие ценности. Подробные условия акции размещены на официальном сайте «Молодежь России».