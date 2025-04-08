Мошеннические звонки в России: статистика, схемы обмана и как защититься

С каждым годом мошенники придумывают новые схемы обмана, чтобы незаконно завладеть деньгами граждан. К сожалению, не все могут распознать их уловки и противостоять преступникам.
Статистика мошеннических звонков в России
Согласно опросу исследовательского центра Superjob.ru, 15% россиян ежедневно получают звонки от мошенников. 23% сталкиваются с такими звонками несколько раз в неделю, а еще 23% — несколько раз в месяц. Лишь каждый седьмой респондент заявил, что никогда не получал подозрительных вызовов.
Кто чаще всего представляется мошенники?
Злоумышленники чаще всего выдают себя за:
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Сотрудников банков и операторов связи,
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Работников правоохранительных органов (полиции, ФСБ, прокуратуры),
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Представителей портала Госуслуги, почты, ЖКХ и горгаза.
Сколько россиян стали жертвами мошенников?
Опрос показал, что 17% респондентов хотя бы раз теряли деньги из-за обмана:
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12% — один раз,
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5% — несколько раз.
Чаще всего жертвами становятся граждане с доходом от 100 тысяч рублей в месяц (19%).
Как защититься от мошеннических звонков?
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Не называйте посторонним свои персональные данные.
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Не переводите деньги по просьбе незнакомцев.
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Проверяйте информацию через официальные источники.
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Установите антиспам-приложение для блокировки подозрительных номеров.
Методология опроса: В исследовании участвовало 1600 экономически активных россиян старше 18 лет.