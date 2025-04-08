Мошеннические звонки в России: статистика, схемы обмана и как защититься

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Россия/Мир
8 апреля 2025  14:49

С каждым годом мошенники придумывают новые схемы обмана, чтобы незаконно завладеть деньгами граждан. К сожалению, не все могут распознать их уловки и противостоять преступникам.

Статистика мошеннических звонков в России

Согласно опросу исследовательского центра Superjob.ru, 15% россиян ежедневно получают звонки от мошенников. 23% сталкиваются с такими звонками несколько раз в неделю, а еще 23% — несколько раз в месяц. Лишь каждый седьмой респондент заявил, что никогда не получал подозрительных вызовов.

Кто чаще всего представляется мошенники?

Злоумышленники чаще всего выдают себя за:

  • Сотрудников банков и операторов связи,

  • Работников правоохранительных органов (полиции, ФСБ, прокуратуры),

  • Представителей портала Госуслуги, почты, ЖКХ и горгаза.

Сколько россиян стали жертвами мошенников?

Опрос показал, что 17% респондентов хотя бы раз теряли деньги из-за обмана:

  • 12% — один раз,

  • 5% — несколько раз.
    Чаще всего жертвами становятся граждане с доходом от 100 тысяч рублей в месяц (19%).

Как защититься от мошеннических звонков?

  1. Не называйте посторонним свои персональные данные.

  2. Не переводите деньги по просьбе незнакомцев.

  3. Проверяйте информацию через официальные источники.

  4. Установите антиспам-приложение для блокировки подозрительных номеров.

Методология опроса: В исследовании участвовало 1600 экономически активных россиян старше 18 лет.

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