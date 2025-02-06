Мошенники играют на наших слабостях и эмоциях, их оружие - запугивание

Мошенники, которые ходят по квартирам или ищут жертв среди прохожих, - это практически исчезающий вид в наше время. Интернет и сотовая связь открыли для них новые возможности, обеспечив почти неограниченной «клиентской базой» и новым уровнем анонимности.

Аферисты играют на наших слабостях и эмоциях, их оружие - запугивание, шантаж и посулы легких денег.

Несмотря на все разнообразие уловок и мошеннических схем, большинство из них укладывается в несколько простых алгоритмов.

Инженеры человеческих душ

Мы постоянно слышим о том, что мошенники - тонкие психологи. На самом деле это не совсем так, дать им отпор вполне реально, но в их арсенале есть ряд действенных приемов, которые укладываются в концепцию социальной инженерии.

Так, злоумышленники входят в доверие граждан, представляясь авторитетными лицами, например сотрудниками коммерческих компаний, банков, обслуживающих организаций, правоохранительных органов... Список можно продолжать бесконечно. Главное, они делают вид, будто хотят вам помочь: продлить договор сотовой связи, получить компенсацию за дорогостоящую покупку, провести поверку счетчика электроэнергии.

Доверять незнакомцам в наше время - верный способ расстаться со своими деньгами. Неважно, под каким предлогом и с какого номера к вам обращается мошенник, на самом деле он пытается заполучить банковские реквизиты или доступ к личному кабинету на портале госуслуг. Поэтому всегда проверяйте информацию через официальные каналы. Не делитесь своими паролями, номерами карт и другими конфиденциальными данными по телефону или в интернете. Используйте двухфакторную аутентификацию для дополнительной защиты ваших аккаунтов.

Мошенники могут совершить операцию по «похищению личности», взломав аккаунт в соцсетях. А после этого начинается рассылка по всем знакомым с просьбой одолжить денег. Высшим пилотажем здесь становится имитация манеры речи владельца аккаунта: использование характерных приветствий, фраз, идиом.

Тем не менее раскусить их несложно. Во-первых, нужно настоять на личном звонке, от которого мошенник обязательно откажется. А во-вторых, злоумышленник попросит перевести деньги на карту совершенно постороннего человека.

Куда более коварны злоумышленники, которые давят на страх и панику жертвы, заставляют действовать не задумываясь. Чаще всего они сообщают о беде, которая случилась с родственником. Или предупреждают о риске потерять деньги с банковского счета.

Главное для них - создать ощущение срочности, когда нет времени проверить информацию. Единственный способ противодействовать мошенникам в этой ситуации - не дать им выбить почву из-под ваших ног. Выдохните, успокойтесь и позвоните близким или на горячую линию банка. Так вы убедитесь, что никакой опасности нет. А всего пара спокойных уточняющих вопросов заставляет мошенников злиться, срывая маску интеллигентного человека.

В последнее время мошенники стали манипулировать с помощью еще одного страха. Татарстанцам все чаще стали поступать звонки от лжесотрудников ФСБ, которые рассказывают, будто со счетов жертвы совершались переводы на помощь недружественным странам. А после этого следуют угрозы уголовного преследования по статье о государственной измене. Важно не поддаваться страху и обращаться в полицию.

В январе от таких действий четыре татарстанца потеряли крупные суммы: один мужчина перевел 1180000 рублей, пенсионерка - 860000 рублей, а другие жертвы преступников - 27000 рублей и 1300000 рублей.

Мошенники похищают информацию

Далеко не всегда мошеннику нужно общаться с жертвой, чтобы завладеть его деньгами. Для этого он применяет так называемый фишинг. Это слово переводится как «рыбалка», вот и разнообразные аферисты ищут, как бы поймать на свой крючок рыбку покрупнее.

Например, мошенники создают поддельные сайты магазинов или государственных организаций, чтобы заполучить пароли пользователей. Или рассылают письма по электронной почте и в мессенджерах.

Например, в последние месяцы татарстанцам стали все чаще приходить просьбы проголосовать за ребенка в каком-нибудь конкурсе. Буквально на этой неделе в полицию обратилась жительница Чистополя. Она рассказала, что ее дочери в мессенджер пришло предложение проголосовать за фотографию. Перейдя по ссылке, она передала злоумышленникам доступ к своей учетной записи. А те перевели с ее банковского счета 44 тысячи рублей.

Часто мошенники присылают сообщение с прикрепленным файлом и вопросом «Это ты на фото?» Надо ли объяснять, что внутри находится вредоносная программа, которая похищает данные банковской карты.

Рецепт противодействия прост - не переходите по сомнительным ссылкам, особенно если они приходят от незнакомых людей. То же самое касается и присланных файлов.

Бесплатный сыр

Ловят мошенники своих жертв и на другом сильном чувстве - жадности. Причем этому пороку в равной степени подвержены и пожилые люди, и молодежь.

Популярный вид фишинга - сообщение о выигрыше крупной суммы в лотерею. Для ее получения предлагается заполнить форму с личными данными или установить приложение. Но ведь мы с вами уже знаем, что скрывается за этой невинной просьбой.

Но куда чаще в полицию стали обращаться граждане, которые пытались заработать на инвестициях. Лжеброкеры убеждают их установить специальные приложения и переводить деньги на инвестиционный счет. Конечно же, им обещают невиданную прибыль, многие жертвы берут кредиты, намереваясь заработать побольше.

Только вот первая же попытка снять деньги возвращает их к реальности. Лжеброкеры называют самые разные причины, почему это в данный момент невозможно. А попутно требуют еще денег, чтобы решить эту проблему.

Еженедельно в Татарстане происходит несколько таких случаев. Так, на днях в полицию обратилась 49-летняя жительница Нижнекамска, которая потеряла 3,5 млн рублей, причем часть средств она взяла взаймы под залог квартиры.

Ничего святого

Напоследок хотелось бы напомнить, что мошенники - циничные люди, они не гнушаются любых способов заработка. В интернете часто появляются объявления о сборе средств на лечение детей, но многие из них могут быть ложными. Основной признак обмана здесь - сбор денег напрямую на банковские карты или в электронные кошельки. Проверяйте информацию, лучше, если будут предложены разные способы перевода, включая расчетный счет. Если указан благотворительный фонд, посетите его сайт и убедитесь, что сбор действительно ведется. Также поищите фотографии ребенка в интернете - мошенники часто используют чужие снимки. А перед переводом сравните имя получателя с именами ребенка и родителей.