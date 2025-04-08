Мошенники от имени ФНС: новые схемы обмана и как не стать жертвой

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8 апреля 2025  17:54

В Федеральной налоговой службе (ФНС) предупредили о новой волне телефонного мошенничества: злоумышленники все чаще представляются сотрудниками ведомства, чтобы выманить деньги и персональные данные у россиян.

Как действуют мошенники?

  • Звонят или пишут в мессенджерах, утверждая, что у жертвы есть неуплаченные налоги или необходимо подать декларацию.

  • Присылают фальшивые документы (уведомления, подтверждения записи в налоговую), чтобы усыпить бдительность.

  • Давят на страх, например, сообщая, что работодатель не отчитался о доходах, и грозят штрафами.

  • Просят код из СМС – на самом деле это код для смены пароля на Госуслугах, после чего злоумышленники получают доступ к банковским данным и могут оформить кредит.

  • Рассылают ссылки с требованием «срочно подать декларацию» – на фальшивых сайтах воруют логины, пароли и реквизиты карт.

Как отличить мошенников от реальных сотрудников ФНС?

Настоящая ФНС:

  • Не звонит с требованием срочно перевести деньги или назвать код из СМС.

  • Не записывает на прием по телефону и не переключает на «специалистов» из других ведомств.

  • Не рассылает подозрительные ссылки в мессенджерах.

 Мошенники:

  • Требуют немедленных действий («иначе будет штраф/блокировка»).

  • Просят персональные данные, номера карт или коды доступа.

  • Используют поддельные документы и фальшивые сайты, имитирующие госуслуги.

Что делать, если вам позвонили «из ФНС»?

  1. Не паникуйте – настоящие налоговики не требуют мгновенной оплаты по телефону.

  2. Не называйте коды из СМС, даже если звонящий представляется «сотрудником банка» или «помощником из налоговой».

  3. Проверяйте информацию – заходите только на официальный сайт nalog.gov.ru или в личный кабинет на Госуслугах.

  4. Подайте жалобу в ФНС или сообщите в правоохранительные органы.

Будьте бдительны! Мошенники постоянно придумывают новые схемы, но их объединяет одно – попытка запугать и вынудить вас к быстрым действиям. Настоящие госорганы так не работают – всегда проверяйте информацию через официальные источники.

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