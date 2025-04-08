Мошенники от имени ФНС: новые схемы обмана и как не стать жертвой

В Федеральной налоговой службе (ФНС) предупредили о новой волне телефонного мошенничества: злоумышленники все чаще представляются сотрудниками ведомства, чтобы выманить деньги и персональные данные у россиян.
Как действуют мошенники?
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Звонят или пишут в мессенджерах, утверждая, что у жертвы есть неуплаченные налоги или необходимо подать декларацию.
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Присылают фальшивые документы (уведомления, подтверждения записи в налоговую), чтобы усыпить бдительность.
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Давят на страх, например, сообщая, что работодатель не отчитался о доходах, и грозят штрафами.
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Просят код из СМС – на самом деле это код для смены пароля на Госуслугах, после чего злоумышленники получают доступ к банковским данным и могут оформить кредит.
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Рассылают ссылки с требованием «срочно подать декларацию» – на фальшивых сайтах воруют логины, пароли и реквизиты карт.
Как отличить мошенников от реальных сотрудников ФНС?
Настоящая ФНС:
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Не звонит с требованием срочно перевести деньги или назвать код из СМС.
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Не записывает на прием по телефону и не переключает на «специалистов» из других ведомств.
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Не рассылает подозрительные ссылки в мессенджерах.
Мошенники:
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Требуют немедленных действий («иначе будет штраф/блокировка»).
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Просят персональные данные, номера карт или коды доступа.
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Используют поддельные документы и фальшивые сайты, имитирующие госуслуги.
Что делать, если вам позвонили «из ФНС»?
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Не паникуйте – настоящие налоговики не требуют мгновенной оплаты по телефону.
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Не называйте коды из СМС, даже если звонящий представляется «сотрудником банка» или «помощником из налоговой».
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Проверяйте информацию – заходите только на официальный сайт nalog.gov.ru или в личный кабинет на Госуслугах.
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Подайте жалобу в ФНС или сообщите в правоохранительные органы.
Будьте бдительны! Мошенники постоянно придумывают новые схемы, но их объединяет одно – попытка запугать и вынудить вас к быстрым действиям. Настоящие госорганы так не работают – всегда проверяйте информацию через официальные источники.