Мошенники от имени ФНС: новые схемы обмана и как не стать жертвой

В Федеральной налоговой службе (ФНС) предупредили о новой волне телефонного мошенничества: злоумышленники все чаще представляются сотрудниками ведомства, чтобы выманить деньги и персональные данные у россиян.

Как действуют мошенники?

Звонят или пишут в мессенджерах , утверждая, что у жертвы есть неуплаченные налоги или необходимо подать декларацию.

Присылают фальшивые документы (уведомления, подтверждения записи в налоговую), чтобы усыпить бдительность.

Давят на страх , например, сообщая, что работодатель не отчитался о доходах , и грозят штрафами.

Просят код из СМС – на самом деле это код для смены пароля на Госуслугах , после чего злоумышленники получают доступ к банковским данным и могут оформить кредит.

Рассылают ссылки с требованием «срочно подать декларацию» – на фальшивых сайтах воруют логины, пароли и реквизиты карт.

Как отличить мошенников от реальных сотрудников ФНС?

Настоящая ФНС:

Не звонит с требованием срочно перевести деньги или назвать код из СМС .

Не записывает на прием по телефону и не переключает на «специалистов» из других ведомств .

Не рассылает подозрительные ссылки в мессенджерах.

Мошенники:

Требуют немедленных действий («иначе будет штраф/блокировка»).

Просят персональные данные, номера карт или коды доступа .

Используют поддельные документы и фальшивые сайты, имитирующие госуслуги.

Что делать, если вам позвонили «из ФНС»?

Не паникуйте – настоящие налоговики не требуют мгновенной оплаты по телефону. Не называйте коды из СМС, даже если звонящий представляется «сотрудником банка» или «помощником из налоговой». Проверяйте информацию – заходите только на официальный сайт nalog.gov.ru или в личный кабинет на Госуслугах. Подайте жалобу в ФНС или сообщите в правоохранительные органы.

Будьте бдительны! Мошенники постоянно придумывают новые схемы, но их объединяет одно – попытка запугать и вынудить вас к быстрым действиям. Настоящие госорганы так не работают – всегда проверяйте информацию через официальные источники.