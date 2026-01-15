Мошенники похитили у жителей Татарстана 5,6 млрд рублей за год

Республика
15 января 2026  17:12

В 2025 году жители Татарстана лишились из-за мошенников 5 млрд 644 млн рублей. Такие данные привели в МВД по республике, их слова приводит «Татар-информ». Несмотря на внушительную сумму, общий ущерб оказался немного ниже прошлогоднего уровня.

Как пояснил оперуполномоченный УБК МВД по РТ Радис Юсупов, в 2024 году аферисты выманили у татарстанцев 5 млрд 659 млн рублей — разница составила около 15 млн. Таким образом, динамика остается отрицательной, но снижение пока незначительное.

Отдельное беспокойство у правоохранителей вызывает рост числа несовершеннолетних среди пострадавших. В прошлом году жертвами мошеннических схем стали 131 подросток.

