Можно ли закрыть дефицит работников с помощью переобучения и профориентации?

На заседании подвели итоги прошедшего года. С основным докладом выступила глава ведомства Эльмира Зарипова. Она отметила, что вопросы закрытия кадровой потребности можно решать двумя методами: с долгосрочной перспективой и краткосрочно.

Среди инструментов решения кадрового вопроса один из самых эффективных - это выравнивание ключевых показателей по подготовке молодых специалистов с актуальными потребностями рынка. Проще говоря, надо изначально готовить востребованных работников. Министр отметила, что в этом году спрос и контрольные цифры приема на обучение специалистов среднего звена практически соответствуют заявленным предприятиями потребностям.

Наибольший дисбаланс наблюдается в сфере подготовки квалифицированных рабочих. Причем он затрагивает почти все производственные отрасли республики: машиностроение, техника и технологии, сельское и лесное хозяйство. А с другой стороны, в сервисе и туризме, экономике и управлении, юриспруденции существует избыток подготавливаемых квалифицированных специалистов.

Решить эту проблему, по мнению Зариповой, можно через формирование целевого обучения. Одновременно нужно развивать инструменты привлечения выпускников школ к получению востребованных профессий.

Актуальное направление по закрытию кадровой потребности - совмещение обучения в стенах учебных заведений с получением практических навыков на предприятиях. Министр привела успешный пример такой кооперации в Татарстане - колледж «Алабуга политех».

Еще один метод борьбы с дефицитом кадров - своевременное переобучение уже взрослого населения. Так, за прошлый год службой занятости Татарстана в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» направлены на обучение 8,3 тысячи граждан. Среди них женщины с детьми - 4,8 тысячи, граждане 50+ и предпенсионеры - 2,4 тысячи. Уровень трудоустройства после такого обучения весьма высок - 83,5%.

Всего за прошлый год в органы службы занятости в целях поиска подходящей работы обратилась 31 тысяча человек, из них 72% трудоустроены.

А уже с этого года возможность пройти данное обучение по нацпроекту распространится на новые категории граждан: инвалидов и соискателей для трудоустройства по приоритетным для рынка труда направлениям. Теперь обучиться сможет не только мама ребенка, но и отец ребенка, а также опекун или любой другой родственник, фактически осуществляющий уход за ребенком и находящийся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет.

Трудоспособное, но экономически неактивное население - еще один ресурс пополнения кадров, сказала Зарипова. Тем более что, по мнению демографов, к 2030 году мы столкнемся с сокращением наиболее активной части трудоспособного населения в возрастных группах от 30 до 54 лет на 67 тысяч человек.

Уже в кулуарах заседания, общаясь со СМИ, Зарипова отметила, что сегодня на рынке труда по Татарстану на одного безработного приходится 12 вакансий. А всего работодатели республики сейчас предлагают свыше 49 тысяч вакансий.

Сложнее всего ситуация с кадрами в промышленности - не хватает 12 тысяч человек, в строительстве и ЖКХ требуется 5,1 тысячи человек, в сфере транспорта - 3,5 тысячи человек, в здравоохранении - 2,4 тысячи человек, в сфере образования - 1,6 тысячи человек. Среди профессий неквалифицированного труда востребованы грузчики, уборщики помещений и дворники.