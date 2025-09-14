Мунир Гафиятуллин проголосовал на выборах Раиса РТ

news_top_970_100
Город
14 сентября 2025  11:02
Автор:
Ольга Иванычева
Автор фото: Ольга Иванычева

На избирательном участке N56, расположенном в казанской школе №18 проголосовал Первый секретарь Татарстанского регионального отделения политической партии «Коммунисты России» Мунир Гафиятуллин.

Выборы Раиса Татарстана – это не просто формальность. Участие в них – это возможность для каждого жителя республики повлиять на будущее нашего региона и укрепить его уникальный статус в составе России. Участие в выборах – право и гражданский долг каждого человека повлиять на то, кто будет принимать ключевые решения в следующие годы. Это открытая возможность выбрать лидера, который не только продолжит курс на устойчивое развитие, но и приумножит уже достигнутые успехи, – отметил Мунир Гафиятуллин.

news_right_column_240_400
Новости
ЦИК РТ: Явка на выборах в Татарстане превысила 34% к середине дня
Зиля Валеева: Жители РТ всегда активно участвуют в выборах
Протоиерей Владимир Самойленко: Татарстан невозможно не любить!
Протоиерей Владимир Самойленко: Татарстан невозможно не любить!
Жительница Альметьевска Маргарита Трегубенко выиграла автомобиль Sollers ST8
В Москве работает специальный участок для голосования в выборах Раиса Татарстана
Бойцы СВО приняли участие в выборах Раиса РТ
Молодожены Султановы: «В Татарстане много возможностей для каждого»
Лейла Фазлеева: Выборы в Татарстане — это день признания в любви к республике