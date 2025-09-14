На избирательном участке N56, расположенном в казанской школе №18 проголосовал Первый секретарь Татарстанского регионального отделения политической партии «Коммунисты России» Мунир Гафиятуллин.

Выборы Раиса Татарстана – это не просто формальность. Участие в них – это возможность для каждого жителя республики повлиять на будущее нашего региона и укрепить его уникальный статус в составе России. Участие в выборах – право и гражданский долг каждого человека повлиять на то, кто будет принимать ключевые решения в следующие годы. Это открытая возможность выбрать лидера, который не только продолжит курс на устойчивое развитие, но и приумножит уже достигнутые успехи, – отметил Мунир Гафиятуллин.