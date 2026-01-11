Мужчина погиб при пожаре в частном доме в Альметьевском районе Татарстана

11 января 2026  13:36

В Альметьевском районе Татарстана трагически завершился пожар в частном доме. Возгорание произошло в селе Васильевка, в жилом строении на улице Абрамовской.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по республике, огонь охватил около 40 квадратных метров. В ходе ликвидации пожара спасатели обнаружили внутри дома тело мужчины — спасти его не удалось.

По предварительной версии, к возгоранию привело неосторожное обращение с огнем при курении. Специалисты не исключают, что источник пожара находился в помещении, где хозяин дома курил.

В МЧС напомнили жителям о необходимости соблюдать меры безопасности: полностью тушить окурки, не курить рядом с легковоспламеняющимися веществами и использовать пепельницы в специально отведенных местах.

