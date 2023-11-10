«Мы многое потеряем, если заменим классическую литературу на TikTok»

Максим Риф

В платоновских «Диалогах» есть интересный отрывок, в котором Сократ рассказывает своему собеседнику миф о египетском божестве Тевт. Придумав арифметику, геометрию, астрономию и письмена (а еще игру в шашки и кости), этот бог принес их фараону Тамусу, чтобы передать свои «искусства» египтянам. Письменность Тевт выделил особо: «Эта наука, царь, сделает египтян более мудрыми и памятливыми, так как найдено средство для памяти и мудрости».

Но фараон наотрез отказался принимать в дар письменность, аргументируя свое решение следующим образом: «В души научившихся им они вселят забывчивость, так как будет лишена упражнения память: припоминать станут извне, доверяясь письму, по посторонним знакам, а не изнутри, сами собою. Стало быть, ты нашел средство не для памяти, а для припоминания. Ты даешь ученикам мнимую, а не истинную мудрость. Они у тебя будут многое знать понаслышке, без обучения, и будут казаться много знающими, оставаясь в большинстве невеждами, людьми трудными для общения; они станут мнимомудрыми вместо мудрых».

Этот отрывок наглядно иллюстрирует процесс перехода человечества от «цивилизации памяти» к «цивилизации книги».

Забавно, что много веков спустя, в эпоху революции высоких технологий и кризиса «цивилизации книги», мы задаемся все теми же вопросами, что и Платон. Так сделают ли цифровые носители и новые форматы получения знаний нас более мудрыми и памятливыми или превратят в мнимомудрых и трудных для общения?

Как человек, много читающий, я субъективен. Наше поколение последнее, которое успело достигнуть взрослости без интернета. Понимая это, не буду развивать идею о повальной безграмотности и деградации современного общества, повсеместном увлечении различными форматами соцсетей. Все же мы пока одна из самых читающих стран в мире, а значит, не все потеряно.

Стоит напомнить о реальной пользе чтения книг и о том, что мы можем потерять, если поменяем классическую литературу на TikTok.

Если говорить о физиологии, то процесс прочтения написанного требует от нас огромных усилий: расшифровки букв, объединения их в слова, проговаривания про себя, создания образа слова. А потом подключается еще и ассоциативная память, эмоциогенные структуры мозга и т. д. Так что осмысленное чтение - это сложный (очень сложный!) электрохимический процесс, в котором, по разным оценкам, задействовано до 17 различных отделов головного мозга.

Натали Филлипс из Оксфордского университета с помощью МРТ-исследования наглядно доказала, что при осмысленном чтении резко менялась картина возбуждения нервных центров и активизировалось кровообращение головного мозга. При этом во время чтения были активированы области мозга, которые не задействованы при прослушивании аудиоинформации, просмотре видео и во время компьютерной игры.

И в этом заключается, наверное, самая главная польза для любителей хорошей литературы - читая и пытаясь понять прочитанное, мы развиваем свой мозг. Нас тренирует сам процесс чтения. Многие ученые сравнивают тренирующее действие чтения с физическими упражнениями. Эдакий нейробилдинг. Давайте попробуем разобраться, что именно мы тренируем - говоря языком атлетов, какие «группы мышц».

1. В отличие от аудио/видеоформатов чтение изначально требует от нас волевого усилия. Особенно если речь идет о качественной и сложной литературе. Надо сосредоточиться, сконцентрировать внимание на материале и оставаться вовлеченным в процесс продолжительное время. Нельзя отвлекаться. Это тяжело, но эти навыки нам жизненно необходимы для решения сложных задач.

2. Линейное книжное повествование подразумевает возможность остановиться и осмыслить прочитанное, при необходимости вернуться назад и переосмыслить. Рефлексия, анализ и синтез - самые проблемные места в современном школьном да и вузовском образовании. Поинтересуйтесь у преподавателей, насколько сложнее им стало преподавать.

3. В отличие от видео, где пользователь получает готовую картинку, чтение подразумевает создание образов и ассоциаций. Они в свою очередь тренируют воображение, которое становится основной базой для развития креативности.

4. А какой эмоциональный опыт дает нам художественная литература! В нашем мире, где мессенджеры заменили живое общение, эмоциональный интеллект становится точкой преткновения для многих. А ведь хорошая литература дает нам возможность развиваться и в этом направлении. Так что хотите быть счастливыми - читайте книги!

5. Хорошая литература написана/переведена хорошим русским языком. Богатый язык - это основа красивой речи. Ну а речь (особенно публичная) - это то, по чему вас оценивают окружающие (даже в социальных сетях).

В итоге получается, что при чтении книг у нас происходит не только получение, обработка и запоминание некой информации, но и развитие основных когнитивных, социальных и эмоциональных навыков.

Единственный недостаток, ахиллесова пята «книжной цивилизации», - это ее медлительность. Наш мир ускоряется в геометрической прогрессии, и я отлично понимаю, что остановить этот процесс невозможно. Клиповое мышление, порождение технологического прогресса и безостановочного поиска информации, пришло всерьез и надолго.

Последние разработки в области нейросетей еще более усугубили проблему, и весьма вероятно, что недалек тот день, когда «цивилизация цифры» возьмет вверх.

Что будет тогда? Я не знаю... Предвидеть будущее - это работа футурологов и ясновидящих. Но пока этот момент не наступил, я буду читать книги, учить этому молодежь и детей и, возможно, сделаю их жизнь немного счастливее.

Максим Риф, Казань