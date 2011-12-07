В Татарстане от коронавируса скончались еще два пациента

В Татарстане зарегистрировали два новых случая смерти от коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

«В обоих случаях причина смерти установлена в результате патологоанатомической экспертизы трупного материала», — уточнили в штабе.

Первый случай смерти зарегистрирован в Казани. 67-летнего мужчину доставили в РКБ 27 июля с подозрением на COVID-19. Состояние пациента ухудшалось на фоне серьезных сердечно-сосудистых заболеваний. Врачи приняли решение подключить мужчину к аппарату ИВЛ. Однако спасти его не удалось — 28 июля он скончался.

Второй случай зарегистрирован в Ютазинском районе РТ. 14 июля в Уруссинскую ЦРБ госпитализировали 75-летнего мужчину с внебольничной двухсторонней пневмонией и острой формой ишемической болезни сердца. В ходе обследования врачи выявили коронавирус. 20 июля пациент скончался.

Напомним, за минувшие сутки в Татарстане выявлен 31 новый случай заражения коронавирусом.