Пострадавшие от пандемии предприниматели РТ получили субсидии на 2,6 млрд рублей

В Татарстане представители малого и среднего бизнеса, наиболее пострадавшего от пандемии коронавируса, получили субсидии на сумму 2,6 млрд рублей, сообщила замруководителя УФНС России по РТ Миляуша Камзеева.

За апрель субсидии получили 32,8 тыс. налогоплательщиков, за май — 32,7 тыс. налогоплательщиков, уточнила спикер.

За этот год предприниматели получили в общей сумме 1,9 млрд рублей на льготные микрозаймы, поручительства по кредитам и субсидии. Также предприниматели получили 411 микрозаймов на сумму 650 млн рублей и субсидии на 143 млн рублей.