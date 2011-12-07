Количество пассажирских автобусных перевозчиков с лицензиями в РТ возросло в четыре раза

Количество пассажирских автобусных перевозчиков с лицензиями в Татарстане возросло в четыре раза.

По информации и. о. начальника Средне-Волжского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Ространснадзора Радика Рамазанова, в общероссийский реестр лицензий включено 8,5 тыс. автобусов, где выдано 1 124 лицензии. Ранее, до введения обязательного лицензирования пассажирского транспорта, было лишь около 250 лицензий.

Сейчас специалисты совместно с ГИБДД делают сверку зарегистрированных автобусов, которые имеют более восьми пассажирских мест. Как рассказал Рамазанов, во время нее было выявлено, что какие-то предприятия не включили в реестр несколько автобусов.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что правительству РТ направили обращение на реализацию проекта по аресту пассажирских автобусов за нарушения. Наложение ареста станет эффективным способом борьбы с незаконными перевозчиками.