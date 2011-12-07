Победителем «Трактор-шоу» стал тракторист из Ютазинского района

Трактористы оттачивали мастерство на тракторах Deutz-Fahr под эгидой АО «Росагролизинг» на прилегающих полях возле МВЦ «Кazan Expo».

Конкурс проводился на двух параллельных отрезках длиной около 100 метров с абсолютно идентичными препятствиями и одновременным стартом. В течение 7 минут участники демонстрировали технику фигурного вождения с грузом и обязательным соблюдением разметки.

Поболеть за тракториста своего района мог любой желающий, зарегистрировавшийся заранее на сайте agrovolga.org.

По итогам двух дней финалистами стали Ильдар Галеев из ООО «Уныш» Ютазинского района, Алмаз Курбангалиев из ООО «Бурбаш» Балтасинского района, Ильшат Назмиев из ООО «Кулон Агро» Рыбно-Слободского района и Ильшат Низамиев из ЗАО «Бирюли» Высокогорского района.