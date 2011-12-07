Предприятие Татарстана задолжало рабочим более 1,5 млн рублей

На предприятие Татарстана возбуждено уголовное дело за невыплаты зарплаты сотрудникам. Об этом рассказал старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Следователи Татарстана выяснили, что выплаты работникам компании ООО ПО «АСЛ Холдинг» не осуществлялись свыше двух месяцев. Долг по оплате труда шести сотрудников превысил более 1,5 млн рублей.

Сейчас на руководство компании возбуждено дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.