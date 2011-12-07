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Ветеринары: В Татарстане появились случаи бешенства у кротов

Врачи просят жителей и гостей столицы не контактировать с дикими животными.

В Татарстане зафиксированы случаи бешенства у ежей, кротов и белок. Об этом предупредил татарстанцев и гостей республики ветврач Ветеринарного объединения Казани Булат Нуриахметов, в ходе пресс-конференции.

Собак, кошек и сельскохозяйственных животных госклиники прививают бесплатно. А провести вакцинацию белок, кротов и ежей невозможно, подчеркнул спикер.

Кроме того, Нуриахметов отметил, что ранее бешенство у кротов и ежей не встречалось. А в этом году пришлось даже наложить карантин на некоторые районы города.

Врач призвал жителей республики не контактировать с дикими животными, так как они могут быть потенциальными переносчиками бешенства, а владельцев собак и кошек — прививать свои питомцев. 

КВ
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