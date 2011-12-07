В Нижнекамске скончался журналист Юрий Бортников

Накануне в Нижнекамске на 69-м году жизни скончался журналист Юрий Бортников. Информацию о его смерти подтвердили в пресс-службе администрации города.

Причиной смерти Бортникова стала продолжительная болезнь, его не стало 3 августа.

При жизни он работал газетах «Республика Татарстан», «Время и деньги», «Нефтяные вести», «Ленинская правда» (сейчас — «Нижнекамская правда»), а также в журналах «Нефть и жизнь», «Журналист», «Чаян», «Крокодил» и «Пачемыш».

Глава муниципалитета Айдар Метшин уже выразил свои соболезнования в связи с его кончиной