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В Нижнекамске скончался журналист Юрий Бортников

Причиной смерти Бортникова стала продолжительная болезнь.

Накануне в Нижнекамске на 69-м году жизни скончался журналист Юрий Бортников. Информацию о его смерти подтвердили в пресс-службе администрации города.

Причиной смерти Бортникова стала продолжительная болезнь, его не стало 3 августа.

При жизни он работал газетах «Республика Татарстан», «Время и деньги», «Нефтяные вести», «Ленинская правда» (сейчас — «Нижнекамская правда»), а также в журналах «Нефть и жизнь», «Журналист», «Чаян», «Крокодил» и «Пачемыш».

Глава муниципалитета Айдар Метшин уже выразил свои соболезнования в связи с его кончиной

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