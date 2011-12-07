Власти РТ потратят более 8,5 млрд рублей на создание городской среды

Власти РТ потратят более 8,5 млрд рублей на формирование современной городской среды до 2024 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

«Объем финансирования Программы с разбивкой по годам и источникам: <…> 2021-й — 1 380 575,19 тыс. рублей, 2022-й — 3 290 723,4 тыс. рублей, 2023-й — 2 000 000 тыс. рублей, 2024-й — 2 000 000 тыс. рублей», — уточняется в документе.

Уточняется, что часть средств покроет федеральный бюджет, остальная сумма — из республиканского бюджета.

Всего в Татарстане планируется благоустроить 46 общественных пространств, в том числе парк «Березовая роща» в Зеленодольском районе, пруд в селе Баландыш в Тюлячинском районе и сквер 100-летия ТАССР в Сармановском районе.