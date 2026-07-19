В Казани на время закроют проезд по участку улицы Тихомирнова

В столице Татарстана с 22 июля по 16 августа вводится временное ограничение движения на улице Тихомирнова в связи с прокладкой кабельной канализации. Перекрытие коснётся отрезка от дома №65а до пересечения с Петербургской улицей.



Городские власти рекомендуют автомобилистам заранее планировать маршруты и по возможности объезжать этот участок. Схема объезда не уточняется, но водителей призвали внимательнее следить за временными дорожными знаками.