В РТ 20 июля местами ожидается туман – МЧС напоминает о мерах безопасности

По прогнозу Гидрометцентра РТ, в понедельник, 20 июля, в республике будет переменная облачность. Ночью и утром местами возможен туман, а в восточных районах – кратковременный дождь. Днём осадков не ожидается. Ветер северный, с порывами до 13 м/с. Ночью температура составит 12–17 градусов тепла, днём воздух прогреется до 23–28 градусов.

В связи с туманом МЧС России по РТ призывает жителей соблюдать осторожность. Спасатели рекомендуют не укрываться под рекламными конструкциями, деревьями и линиями электропередачи, а также быть внимательными на дорогах и по возможности не оставлять детей без присмотра. В экстренных случаях – звонить по номеру 112.