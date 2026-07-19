В РТ 20 июля местами ожидается туман – МЧС напоминает о мерах безопасности

news_top_970_100
Республика
19 июля 2026  13:11

По прогнозу Гидрометцентра РТ, в понедельник, 20 июля, в республике будет переменная облачность. Ночью и утром местами возможен туман, а в восточных районах – кратковременный дождь. Днём осадков не ожидается. Ветер северный, с порывами до 13 м/с. Ночью температура составит 12–17 градусов тепла, днём воздух прогреется до 23–28 градусов.

В связи с туманом МЧС России по РТ призывает жителей соблюдать осторожность. Спасатели рекомендуют не укрываться под рекламными конструкциями, деревьями и линиями электропередачи, а также быть внимательными на дорогах и по возможности не оставлять детей без присмотра. В экстренных случаях – звонить по номеру 112.

news_right_column_240_400
Новости
В РТ 20 июля местами ожидается туман – МЧС напоминает о мерах безопасности
В Казани на время закроют проезд по участку улицы Тихомирнова
В Татарстане в воскресенье ожидаются дожди, грозы и порывистый ветер
С 1 сентября семьям с двумя и более детьми продлят ипотечные каникулы
Два берега
Что делать, если потеряли трудовую книжку
В Казани ушла из жизни врач-стоматолог Людмила Клиновская
«Рубин» обыграл «Локомотив» в товарищеском матче