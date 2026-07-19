В Татарстане в воскресенье ожидаются дожди, грозы и порывистый ветер

По прогнозу Гидрометцентра РТ, 19 июля в республике будет переменная облачность. Местами пройдут небольшие и умеренные осадки, днём в отдельных районах возможны грозы.



Ветер северный, 6–11 м/с, с порывами до 15–17 м/с. Воздух прогреется до 22–27 градусов тепла. Специалисты рекомендуют быть осторожными на улицах при ухудшении погоды.