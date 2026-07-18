В Казани ушла из жизни врач-стоматолог Людмила Клиновская

На 87-м году жизни скончалась Людмила Борисовна Клиновская, более четверти века проработавшая врачом-стоматологом в Республиканской клинической больнице, сообщает пресс-служба учреждения. Она пришла в РКБ в 1984 году – в отделение челюстно-лицевой хирургии, которое тогда только начинало свою работу. За 25 лет самоотверженного труда она заслужила уважение коллег и благодарность многих пациентов.

В больнице выразили соболезнования родным, близким и всем, кто знал Людмилу Борисовну, назвав её выдающимся врачом и замечательным человеком. Прощание состоится 19 июля в 11:00 в траурном зале городской больницы №12.