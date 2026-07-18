В Казани ушла из жизни врач-стоматолог Людмила Клиновская

news_top_970_100
Город
18 июля 2026  14:07

На 87-м году жизни скончалась Людмила Борисовна Клиновская, более четверти века проработавшая врачом-стоматологом в Республиканской клинической больнице, сообщает пресс-служба учреждения. Она пришла в РКБ в 1984 году – в отделение челюстно-лицевой хирургии, которое тогда только начинало свою работу. За 25 лет самоотверженного труда она заслужила уважение коллег и благодарность многих пациентов.

В больнице выразили соболезнования родным, близким и всем, кто знал Людмилу Борисовну, назвав её выдающимся врачом и замечательным человеком. Прощание состоится 19 июля в 11:00 в траурном зале городской больницы №12.

news_right_column_240_400
Новости
Что делать, если потеряли трудовую книжку
В Казани ушла из жизни врач-стоматолог Людмила Клиновская
«Рубин» обыграл «Локомотив» в товарищеском матче
Казанца будут судить за вовлечение подростка в наркозакладки
Заслуженные юристы Татарстана появятся на Доске почета республики
Татарстан - лидер России по числу образовательных кластеров
Минтруд утвердил новый стандарт поиска работы вернувшимся с СВО
В Татарстане уточнили данные в реестре о кладбищах и очистных сооружениях