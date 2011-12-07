В Челнах за полгода выписали 13,5 тыс. протоколов за нарушение антиковидных мер

В Набережных Челнах с начала действия антиковидных мер выписано 13,5 тыс. протоколов, из них в судах рассмотрено более 12,5 тыс. протоколов, 93% нарушителей оштрафованы, сообщил врио начальника управления МВД по Челнам Руслан Бадретдинов.

«Проверка двух крупных торговых центров — „Торгового квартала“ и „Омеги“ — показала, что администрация не принимает действенных мер по предупреждению распространения инфекции среди посетителей. Граждане беспрепятственно следуют по магазинам, контролеры не делают замечаний. Это относится и к менее крупным торговым площадям — рынок „Гараж 500“, магазины „Пятерочка“ и „Магнит“, пункты общепита, пекарни, различные кафе, „Центр плова“. По всем выявленным нарушениям составляются административные протоколы», — заметил спикер.

Также масочный режим нарушают посетители ж/д вокзала. Также на объекте пустуют дозаторы для антисептика.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели получили 465 протоколов, по 228 из них принято решение — выписаны штрафы, включая максимальные (30 тыс. рублей — ИП, 100 тыс. рублей — юрлица).

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев распорядился пригласить руководителей ТЦ и других нарушителей на заседание оперштаба по борьбе с COVID-19.