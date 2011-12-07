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В Татарстане за два года выросло количество случаев заражения ВИЧ среди людей старше 50 лет

На 3% вырос процент заразившихся ВИЧ-инфекцией татарстанцев из старшей возрастной категории 50-60 лет.

В Татарстане за два года увеличилось количество людей старше 50-60 лет, заразившихся ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщила ИА «Татар-информ» врач-психотерапевт поликлинического отделения Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД Роза Мухаметова.

 «Если в 2018 году татарстанцы старше 55 лет составляли 11% от общего число заразившихся ВИЧ-инфекцией, то в 2019 году эта цифра выросла до 14%.», — уточнила Мухаметова.

Подобная тенденция настораживает специалистов. Данные говорят о том, что взрослые люди менее осведомлены о данной инфекции. «При этом половая активность среди людей старшего возраста сохраняется, но они пребывают в заблуждении, что ВИЧ их никогда не коснется», — считает спикер.

Всего с начала года в Татарстане зарегистрирован 421 случай заражения ВИЧ. Среди заразившихся: 280 мужчин, 141 женщина и 6 детей. 71% от общего числа составляют люди в возрасте от 30 до 50 лет, 13,5% — старше 50 лет, 13% — от 15 до 29 лет.

Пройти тестирование на ВИЧ можно в Центре СПИД в Казани, а также в его филиалах в Набережных Челнах и Альметьевске. Тестирование бесплатное и анонимное. Предварительная запись не нужна.

КВ
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