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В Татарстане откроют первый в России спортивный детский сад

Будущие воспитанники будут активно заниматься физкультурой и спортом, почти все занятия планируется проводить на свежем воздухе.

В Казани в жилом комплексе «Салават купере» построен и готовится к открытию уникальный детский сад «ГТО», основным профильным направлением которого станет спортивное воспитание. 

Будущие воспитанники будут активно заниматься физкультурой и спортом, почти все занятия планируется проводить на свежем воздухе, сообщили сегодня на аппаратном совещании в мэрии. 

В 2019 году в Кировском и Московском районах Казани построено 4 детских сада на 860 мест, в 2020 году – сдадут в эксплуатацию еще 5 новых дошкольных учреждений на 1320 мест в рамках национального проекта «Демография».

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