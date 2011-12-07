В Татарстане откроют первый в России спортивный детский сад

В Казани в жилом комплексе «Салават купере» построен и готовится к открытию уникальный детский сад «ГТО», основным профильным направлением которого станет спортивное воспитание.

Будущие воспитанники будут активно заниматься физкультурой и спортом, почти все занятия планируется проводить на свежем воздухе, сообщили сегодня на аппаратном совещании в мэрии.

В 2019 году в Кировском и Московском районах Казани построено 4 детских сада на 860 мест, в 2020 году – сдадут в эксплуатацию еще 5 новых дошкольных учреждений на 1320 мест в рамках национального проекта «Демография».