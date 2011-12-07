В Татарстан привлекли более 27 млрд инвестиций

Минэкономики РТ сообщил о привлечении в республику более 27 млрд инвестиций, а также благодаря сотрудничеству Татарстана с Фондом развития моногородов удалось создать 7,5 тысяч рабочих мест.

По сообщению ведомства, сейчас в республике семь моногородов с населением более миллиона человек. В пяти из них созданы территории опережающего социально-экономического развития. Сейчас там работают 82 компании, вложившие в производство 13,5 млрд рублей, а также создавшие 6,5 тысячи новых рабочих мест.

При поддержке Фонда в республике отремонтировали ключевые автомобильные дороги в Нижнекамске и в Автограде. Кроме того, в Татарстане создали дорожную инфраструктуру для промышленных парков «Развитие» и «Haier» в Челнах, «Нижнекамск», «Зеленодольск» и оптово-распределительного центра «Елабуга».