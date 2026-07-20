За полгода штрафы за парковку в Казани выросли на 12% – до 307 млн рублей

За первое полугодие 2026 года с водителей в Казани взыскано 274 миллиона рублей штрафов за нарушения правил пользования муниципальными платными парковками. Это на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных, представленных на "деловом понедельнике" в мэрии.

Всего на автовладельцев наложено штрафов на сумму 307 млн рублей (также рост на 12%). За это время рассмотрено почти 125,3 тысячи дел – на 8% больше, чем в 2025 году.

Как сообщил начальник управления по организации деятельности административных комиссий Александр Земченко, основные причины штрафов – превышение бесплатного времени стоянки, нарушение межинтервальной оплаты, неверный выбор парковочной зоны и ошибки при вводе номерного знака. В мэрии отмечают, что рост поступлений связан с увеличением количества парковочных мест и усилением контроля.